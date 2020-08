Coronavirus, Gualtieri: Debito Ue sarà speso bene, 'debito buono'

di fct

Milano, 21 ago. (LaPresse) -"Dobbiamo dimostrare che la scelta europea di emettere eurobond e di avviare politiche comuni non è 'one-off' ma il primo passo per la costruzione di una vera unione politica ed economica. E solo se dimostreremo che queste risorse sono spese bene, per citare Draghi che sono 'debito buono', noi contribuiremo a far sì che non sia stato solo un episodio singolo". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, intervenendo al Meeting di Rimini.

