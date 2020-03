Coronavirus, Gualtieri a Ue: Deficit salirà al 2,5% nel 2020

di abf

Roma, 5 mar. (LaPresse) - "Il pacchetto che stiamo per legiferare vale 6,3 miliardi di euro in termini di impatto sul disavanzo pubblico. Lo scorso settembre il Parlamento ha autorizzato un disavanzo pubblico del 2,2 per cento del Pil nel 2020. Se il Parlamento approverà lo sforamento, il deficit nel 2020 salirà al 2,5%". E' quanto si legge nella lettera inviata dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, al Vice presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, ed al Commissario all'Economia, Paolo Gentiloni.

