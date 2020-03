Coronavirus, giù prezzi petrolio del 20%

di mad

New York (New York, Usa), 9 mar. (LaPresse/AP) - I prezzi del petrolio scendono del 20% a causa delle preoccupazioni che i produttori non taglieranno abbastanza le forniture per far fronte alla caduta della domanda, nell'economia globale indebolita dall'emergenza legata al coronavirus.

