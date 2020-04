Coronavirus, Gentiloni: Sure bond è prima risposta Ue su bilancio

di fct

Milano, 2 apr. (LaPresse) - "Sure bond, un fondo di 100 miliardi che verrà approvato formalmente oggi dalla Commissione europea e servono a sostenere schemi tipo cassa integrazione e cassa integrazione in deroga". Così il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni ai microfoni di 'Radio anch'io' su Rai Radio 1. "In momenti di crisi - spiega Gentiloni - e chiusura delle attività produttive, l'Europa viene in soccorso ai paesi con questo fondo. Questa è la prima risposta comune dei paesi europei sul piano delle politiche di bilancio". Secondo Gentiloni, "è il primo passaggio simbolico storico embrionale alla messa in comune del debito, dell'impegno attuale e futuro".

