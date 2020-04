Coronavirus, Gentiloni: "Servono i bond comuni, Mes light solo parte della soluzione"

"e questo dovrebbe essere finanziato con l'emissione di bond comuni" Lo dice il commissario Ue all'economia Paolo Gentiloni in un'intervista al quotidiano tedesco 'Die Welt'. "Il mio messaggio alla Germania e ad altri paesi è chiaro: l'emissione di obbligazioni dovrebbe essere destinata e una misura una tantum in circostanze eccezionali. Penso che la Germania e altri paesi del Nord Europa possano accettarlo". Dovrebbero essere limitati nel tempo? "Assolutamente", risponde. Il Mes light, senza condizioni, sottolinea l'ex premier, può essere parte della soluzione, ma solo una parte. E' stato creato in una situazione completamente diversa".

