Coronavirus, Gentiloni: Rischio grosso colpo a investimenti in Europa

di fct

Milano, 29 mag. (LaPresse) - Il coronavirus "rischia di dare un grosso colpo agli investimenti in Europa". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Bruxelles. "Gli investimenti - ha ricordato il commissario - sono stati la prima vittima del del risanamento del Bilancio che ha accompagnato la crisi del debito sovrano un decennio fa. C'è stato un forte calo degli investimenti in Europa in seguito a questa crisi. Gli investimenti un decennio dopo avevano appena raggiunto i livelli pre crisi. Poi è arrivato il Covid", ha sottolineato Gentiloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata