Coronavirus, Gentiloni: Conto economie Ue sarà estremamente salato

di fct

Milano, 20 mar. (LaPresse) - "Questi non sono tempi normali e non possiamo comportarci come se niente stesse succedendo. Il coronavirus sta causando dolore in tutta Europa e il conto per le nostre economie sarà estremamente salato. Abbiamo già detto chiaramente che i Paesi possono spendere quello che serve per affrontare questa emergenza". Così il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni in una nota.

