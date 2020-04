Gentiloni: "Bond non è una parolaccia, Ora il Mes è inadatto"



Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, apre alla possibilità di emettere eurobond per fronteggiare la crisi provocata dal coronavirus: "I Sure bond, un fondo di 100 miliardi che verrà approvato formalmente oggi dalla Commissione europea, servono a sostenere schemi tipo cassa integrazione e cassa integrazione in deroga. In momenti di crisi - ha aggiunto - e chiusura delle attività produttive, l'Europa viene in soccorso ai paesi con questo fondo. Questa è la prima risposta comune dei paesi europei sul piano delle politiche di bilancio". Secondo Gentiloni, "è il primo passaggio simbolico storico embrionale alla messa in comune del debito, dell'impegno attuale e futuro". Il commissario europeo è andato oltre: "Non è solo per avere benevolenza dai paesi riluttanti, stiamo parlando di mettere insieme le forze economiche per una situazione di emergenza. Sure bond sono il primo esempio e penso che ce ne saranno altri". Poi ha affrontato il tema del Mes: "Nasceva in un'altra crisi in cui c'erano alcuni Stati da salvare (Grecia, Portogallo, etc.) con condizioni pesantissime, questo strumento così concepito non è adatto alla crisi attuale, ma ha ragione Conte, con diverse regole si potrebbe usare, ma non ci fossilizziamo soltanto su questa questione. Abbiamo degli obbiettivi comuni e li dobbiamo finanziare in comune"..

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata