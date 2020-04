Coronavirus, G7: Pronti a usare tutti strumenti per crescita forte

di fct

Milano, 14 apr. (LaPresse) - I ministri delle Finanze e i governatori del G7 "restano impegnati nell'utilizzare tutti gli strumenti di policy disponibili per ottenere una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva". Così ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali in una nota diffusa al termine dell'incontro in video conferenza. Una riunione organizzata dai leader internazionali per "riaffermare il nostro stretto coordinamento per combattere la pandemia e mitigarne gli impatti, anche adottando misure di stabilità sanitaria, economica e finanziaria ad ampio raggio nei nostri rispettivi paesi". Il coronavirus "sta generando sfide senza precedenti per l'economia globale", sottolineano i leader del G7.

