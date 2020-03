Coronavirus, Furlan: Al lavoro per documento comune, ipotesi stop produzione

di abf

Roma, 13 mar. (LaPresse) - "Abbiamo riscontrato un clima di grande unità e responsabilità stamattina nella video conferenza con il Governo. Bisogna garantire a tutti i lavoratori ed alle lavoratrici, di tutti i settori produttivi, la certezza di condizioni di salute e di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. Questa è oggi la nostra priorità". Così Annamaria Furlan, segretaria generale Cisl, su Facebook.

"Per questo stiamo lavorando ad un documento comune tra Governo e parti sociali che definisca con chiarezza tutto quello che imprese e stato dovranno fare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche utilizzando un periodo di sospensione della produzione e delle attività, per il tempo necessario ad adeguarsi alle nuove disposizioni", ha aggiunto.

