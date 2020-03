Coronavirus, Francois (Fca): Impatto su vendite ma fiducia breve tempo

di mrc/fct

Milano, 4 mar. (LaPresse) - "Il coronavirus avrà un impatto sulle vendite ma siamo fiduciosi che sarà di breve tempo". Lo ha dichiarato Olivier Francois, president global Fiat brand, alla presentazione della nuova 500 elettrica a in Triennale a Milano. "Per noi la cancellazione del Salone dell'auto di Ginevra è stato un colpo ma Fiat non si ferma. Questa nuova 500 totalmente elettrica punta al prossimo decennio", ha aggiunto.

