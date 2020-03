Coronavirus, Fmi: Recessione 2020 come crisi finanziaria o peggio

di fct

Milano, 23 mar. (LaPresse) - L'outlook relativo alla crescita globale per il 2020 "è negativo" ed è attesa "una recessione grave almeno quanto quella della crisi finanziaria" del 2008 "o peggio". E' quanto ha sottolineato il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, nel corso di una conference call con i membri del G20 sull'emergenza coronavirus. "Tuttavia - ha continuato Georgieva - prevediamo un recupero nel 2021. Per arrivarci, è fondamentale dare priorità al contenimento" del virus "e rafforzare i sistemi sanitari, ovunque". Per Georgieva "l'impatto economico è e sarà grave, ma più velocemente si ferma il virus, più veloce e forte sarà la ripresa".

