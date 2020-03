Coronavirus, Fmi: Problema globale che richiede risposta globale

di fct

Milano, 4 mar. (LaPresse) - Il coronavirus "è un problema globale che richiede una risposta globale". Così Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo monetario internazionale, parlando nel corso di una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione del coronavirus. "Sappiamo che l'emergenza sarà contenuta, ma non sappiamo quanto velocemente il virus si ritirerà e come risponderà quando trattamenti e vaccini saranno disponibili su larga scala", ha continuato Georgieva. "Sappiamo - ha concluso - che si tratta di uno shock, qualcosa di insolito che ha impattato sulla produzione e sulla domanda globali".

