Coronavirus, Fmi: Pil globale -3% in 2020, peggio di crisi finanziaria

di fct

Milano, 14 apr. (LaPresse) - "Il mondo è radicalmente cambiato" dallo scorso gennaio. Per questo sono cambiate anche le stime del Fondo monetario internazionale sull'andamento dell'economia e per il 2020 è prevista una contrazione globale del 3%. E' quanto rileva lo stesso Fmi nel World Economic Outlook di aprile. Il Fmi spiega che si tratta di 6,3 punti percentuali in meno rispetto alle stime di gennaio 2020, "una revisione importante in un periodo molto limitato". Per questo il 'Great Lockdown', ovvero il grande lockdow rappresenta "la peggiore recessione dalla 'Great Depression'", ovvero la Grande Depressione". Per il Fmi quella causata dal coronavirus è una crisi "di gran lunga peggiore della crisi finanziaria globale".

