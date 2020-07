Coronavirus, Fmi: L'incertezza rimane eccezionalmente elevata

di scp

Torino, 16 lug. (LaPresse) - "L'incertezza rimane eccezionalmente elevata". Lo scrive la direttrice del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva, in vista della riunione del G20 dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali. "Siamo entrati in una nuova fase della crisi, che richiederà ulteriore agilità politica e azioni per garantire una ripresa duratura e condivisa", afferma Georgieva, "non siamo ancora fuori dal tunnel. Una seconda grande ondata globale della malattia potrebbe portare a ulteriori interruzioni dell'attività economica".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata