Coronavirus, Fmi: In Ue azioni Bce e Mes significativi per crisi

di fct

Milano, 30 mar. (LaPresse) - "I policy maker delle economie avanzate hanno fatto buon uso del loro spazio politico e delle loro istituzioni, mettendo in atto grandi espansioni monetarie e fiscali per attenuare l'impatto della crisi". Così l'economista danese Poul M. Thomsen, nonché direttore del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale. "Norme e limiti fiscali vengono giustamente sospesi per consentire il sostegno di emergenza su larga scala e i deficit fiscali possono aumentare", sottolinea Thomsen. Per quanto riguarda l'area euro, gli interventi su larga scala da parte della Bce e la richiesta dei leader europei al Meccanismo europeo di stabilità di fornire un supporto europeo agli sforzi fiscali nazionali, sono particolarmente significativi per garantire che i paesi con un elevato debito pubblico dispongano dello spazio fiscale necessario per reagire con forza alla crisi", chiarisce l'economista.

