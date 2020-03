Coronavirus, Fmi: Dopo crisi attuare misure per stimolare crescita

di fct

Milano, 20 mar. (LaPresse) - Il Fondo monetario internazionale ritiene che l'epidemia di coronavirus in Italia abbia causato "emergenze sanitarie ed economiche che devono essere affrontate con urgenza, amplificando al contempo l'incertezza e i rischi al ribasso". Lo scrive il Fondo in un documento sull'Italia, in cui vengono anche tagliate le stime di crescita del Belpaese. "Una volta superata la crisi sanitaria - prosegue il Fmi - vi sarà la necessità di attuare un pacchetto completo di misure per stimolare la crescita potenziale e rafforzare la resilienza". Il pacchetto di misure dovrebbe comprendere "riforme strutturali per aumentare la produttività e gli investimenti, un consolidamento fiscale credibile a medio termine per mettere il debito pubblico su una solida strada verso il ribasso e misure per sostenere la salute del settore finanziario".

