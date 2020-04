Coronavirus, Fmi: Crisi senza precedenti su scala mai registrata

di fct

Milano, 9 apr. (LaPresse) - "Oggi ci troviamo di fronte a una crisi senza precedenti. Covid-19 ha sconvolto il nostro ordine sociale ed economico alla velocità della luce e su una scala che non si è mai registrata a memoria d'uomo". Lo ha detto il direttore del Fmi Kristalina Georgieva in un discorso per illustrare le tematiche degli incontri primaverili del Fondo la prossima settimana, quest'anno per la prima volta in videoconferenza. "Il virus - ha continuato Georgieva - sta causando una tragica perdita di vite umane e il lockdown necessario per combatterlo ha colpito miliardi di persone".

