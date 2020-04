Coronavirus, Fmi: Crisi senza precedenti, dubbi su impatto vita persone

di fct

Milano, 14 apr. (LaPresse) - "Questa è una crisi senza precedenti, e vi è una forte incertezza rispetto al suo impatto sulla vita e sui mezzi di sussistenza delle persone". È quanto rileva l'Fmi nel World Economic Outlook di aprile. Per il Fondo, "molto dipende dall'epidemiologia del virus, dall'efficacia delle misure di contenimento e dallo sviluppo di terapie e vaccini, tutti difficili da prevedere". Inoltre, ricorda il Fmi, "molti paesi ora affrontano molteplici crisi: una crisi sanitaria, una crisi finanziaria e un crollo dei prezzi delle materie prime, che interagiscono in modo complesso. I responsabili politici stanno fornendo un sostegno senza precedenti alle famiglie, alle imprese e ai mercati finanziari e, sebbene ciò sia cruciale per una forte ripresa, vi è una considerevole incertezza su come sarà il panorama economico quando emergeremo da questo blocco".

