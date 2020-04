Coronavirus, Fmi: Calo reddito pro capite per 170 paesi nel 2020

di fct

Milano, 9 apr. (LaPresse) - "Solo tre mesi fa, ci aspettavamo una crescita del reddito pro capite positiva in oltre 160 dei nostri paesi membri nel 2020. Oggi quel numero è stato ribaltato: ora prevediamo che quest'anno 170 paesi registreranno una crescita del reddito pro capite negativa". Lo ha detto il direttore del Fmi Kristalina Georgieva in un discorso per illustrare le tematiche degli incontri primaverili del Fondo la prossima settimana, quest'anno per la prima volta in videoconferenza.

