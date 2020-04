Coronavirus, Fmi-Wto a Governi: No a nuove restrizioni commerciali

di fct

Milano, 24 apr. (LaPresse) - "Chiediamo ai governi di astenersi dall'imporre o intensificare le restrizioni all'esportazione e le altre restrizioni commerciali e di lavorare per rimuovere prontamente quelle messe in atto dall'inizio dell'anno". Lo scrivono in una nota congiunta Fmi e Wto. "La storia - proseguono - ci ha insegnato che mantenere aperti i mercati aiuta tutti, specialmente le persone più povere del mondo. Agiamo secondo le lezioni che abbiamo imparato".

