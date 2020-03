Coronavirus, Fed inietta liquidità per 1.000 mld al giorno tutto marzo

di fct

Milano, 20 mar. (LaPresse) - La Federal Reserve Bank di New York - braccio operativo della banca centrale Usa - alza il tiro sulle aste di repo overnight. Per tutto il mese di marzo condurrà due aste per un totale di 1.000 miliardi di dollari al giorno. Una prima asta da 500 miliardi sarà condotta la mattina e una seconda, di pari importo, nel pomeriggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata