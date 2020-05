Coronavirus, Fca: Guidance quando si avrà maggiore visibilità impatto

di fct

Milano, 5 mag. (LaPresse) - "A causa del protrarsi dell'incertezza sulle condizioni di mercato e delle restrizioni all'operatività in essere a livello regionale in relazione all'evolversi della pandemia da Covid-19, il gruppo ha ritirato la guidance per il 2020 e fornirà un aggiornamento non appena vi sia una maggiore visibilità dell'impatto complessivo della crisi". E' quanto scrive Fca nella nota che presenta i risultati del I trimestre.

