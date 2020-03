Coronavirus, Fca chiude stabilimenti Europa fino a 27 marzo

Milano, 16 mar. (LaPresse) - Fca Italy e Maserati, del gruppo Fca, sospenderanno temporaneamente la produzione nella maggior parte dei loro stabilimenti produttivi in Europa. Lo riferisce una nota. La sospensione temporanea, che sarà in vigore fino al 27 marzo 2020, rientra nell'implementazione di un'ampia serie di azioni in risposta all'emergenza Covid-19 e consente al Gruppo di rispondere efficacemente all'interruzione della domanda del mercato garantendo l'ottimizzazione della fornitura. In particolare, la sospensione della produzione viene attuata in modo tale da consentire al gruppo di riavviare la produzione tempestivamente quando le condizioni del mercato lo consentiranno. Il piano di produzione aggiornato prevede la chiusura temporanea dei seguenti stabilimenti per il mese di marzo: Melfi, G. Vico (Pomigliano), Cassino, Carrozzerie Mirafiori, Grugliasco e Modena; in Serbia Kragujevac; in Polonia Tychy.

