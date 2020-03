Coronavirus, Facebook investe 100mln dollari per aiuto 30mila Pmi

di fct

Milano, 17 mar. (LaPresse) - "Abbiamo ascoltato le piccole imprese per capire come possiamo aiutarle al meglio. Abbiamo sentito, forte e chiaro, che un sostegno finanziario potrebbe consentire loro di tenere le luci accese e pagare le persone che non possono venire a lavorare". Lo scrive su Facebook Sheryl Sandberg, direttrice operativa del social network. "Ecco perché oggi - prosegue - sto annunciando che Facebook sta investendo 100 milioni di dollari per aiutare 30.000 piccole imprese in oltre 30 paesi in cui i nostri dipendenti vivono e lavorano".

