Coronavirus, Eurogruppo si riunisce il 7 aprile

di fct

Milano, 30 mar. (LaPresse) - L'Eurogruppo si riunirà il prossimo 7 aprile per discutere delle proposte economiche da mettere in campo a livello europeo per contrastare l'emergenza coronavirus. Lo riferiscono fonti vicine all'organismo dell'eurozona.

