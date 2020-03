Coronavirus, Eurogruppo: Faremo tutto il necessario per affrontare sfide

di fct

Milano, 16 mar. (LaPresse) - "Il nostro impegno di oggi riflette la nostra forte determinazione a fare tutto il necessario per affrontare efficacemente le sfide attuali, e per ripristinare la fiducia e sostenere una rapida ripresa". Lo scrive l'Eurogruppo in una nota pubblicata al termine dell'incontro in videoconferenza dei 27 ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Ue, citando la celebre frase dell'ex presidente della Bce, Mario Draghi, 'whatever it takes'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata