Coronavirus, Enria (Bce): Banche no problema, ma siano parte soluzione

di fct

Milano, 27 mar. (LaPresse) - "A differenza della crisi finanziaria del 2008, questa volta le banche non sono la fonte del problema. Ma dobbiamo assicurarci che siano parte della soluzione". Lo scrive il capo della Vigilanza della Bce, Andrea Enria, sul blog della Vigilanza di Francoforte. "A tal fine, le nostre misure di mitigazione mirano a consentire alle banche di continuare a fornire sostegno finanziario a famiglie redditizie, piccole imprese e imprese più colpite dall'attuale ricaduta economica", spiega Enria, sottolineando che "allo stesso modo, la nostra raccomandazione sulle restrizioni alla distribuzione dei dividendi ha lo scopo di mantenere preziose risorse di capitale all'interno del sistema bancario in questi tempi difficili, per migliorare la capacità di erogare" finanziamenti "all'economia reale e sostenere altri segmenti del settore finanziario quando sono sotto stress".

