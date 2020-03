Coronavirus, Ecofin approva sospensione Patto Stabilità

di fct

Milano, 23 mar. (LaPresse) - L'Ecofin approva la sospensione del Patto di Stabilità decisa dalla Commissione europea. "I ministri delle finanze degli Stati membri dell'Ue concordano con la valutazione della Commissione - come stabilito dalla comunicazione del 20 marzo 2020 - sul fatto che siano soddisfatte le condizioni per l'uso della general escape clause del quadro fiscale dell'Ue", spiega l'Ecofin in una nota, sottolineando che le condizioni riguardano "una grave recessione economica nell'area dell'euro o nell'Unione nel suo insieme".

