Coronavirus, Draghi: Scoperta vaccino eliminerà molte incertezze

di fct

Milano, 1 set. (LaPresse) - "La maggior parte delle risposte" alla domanda su come reagirà l'economia dell'eurozona all'impatto del coronavirus "dipende da quando sarà trovato un vaccino". E' quanto ha affermato l'ex presidente della Bce Mario Draghi, intervistato in occasione del Congresso della Società europea di Cardiologia. "La scoperta del vaccino eliminerà molte delle incertezze che incombono su di noi in questo momento", ha continuato Draghi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata