Coronavirus, Draghi: La priorità evitare la perdita del lavoro

di scp

Torino, 25 mar. (LaPresse) - "La priorità non deve essere solo quella di fornire un reddito di base a coloro che perdono il lavoro. Dobbiamo innanzitutto proteggere le persone dalla perdita del lavoro. In caso contrario, emergeremo da questa crisi con un'occupazione permanentemente inferiori". Così l'ex presidente della Bce Mario Draghi in un intervento sul Financial Times, a proposito dell'emergenza coronavirus.

