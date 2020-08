Coronavirus, Draghi a meeting Rimini: Dare di più ai giovani

Nella crisi da coronavirus "i sussidi servono a sopravvivere, a ripartire: ai giovani bisogna però dare di più, perché i sussidi finiranno". Così l'ex presidente della Bce, Mario Draghi, nell'intervento inaugurale del Meeting di Rimini. Draghi ha sottolineato, come in precedenti interventi, l'importanza di puntare sulla formazione delle nuove generazioni.

"Si è evitato che la recessione si trasformasse in una prolungata depressione, ma l'emergenza e i provvedimenti da essa giustificati non dureranno per sempre. Ora è il momento della saggezza nella scelta del futuro che vogliamo costruire", ha proseguito Draghi che poi ha citato, in inglese, John M. Keynes: "Quando i fatti cambiano, io cambio le mie idee: e lei, signore, che fa?"

Circa il debito pubblico, aumentato per le misure di contrasto al coronavirus, "la sua sostenibilità verrà meno se sarà utilizzata a fini improduttivi", mentre "sarà sostenibile, continuerà cioé ad essere comprato, se utilizzato a fini produttivi: investimenti nel capitale umano, nella ricerca e altri impieghi", ha aggiunto l'ex numero uno di Francoforte.

