Coronavirus, Donnet: Da governo Italia decisioni giuste e coraggiose

di fct

Milano, 13 mar. (LaPresse) - "Il governo italiano è stato il primo a prendere decisioni giuste e coraggiose per contenere il contagio ed evitare la diffusione del virus". Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo Generali, Philippe Donnet, in conference call a proposito delle azioni dell'esecutivo per contrastare l'emergenza coronavirus. "Generali - ha proseguito il ceo - sostiene più che mai l'Italia in questo momento di grande emergenza. Questo è il momento dell'unità: l'Europa deve rimanere unita, le imprese e le istituzioni devono operare insieme e il mondo deve cooperare di più".

"Vorrei esprimere tutta la nostra gratitudine al personale medico e a tutti i professionisti del sistema sanitario nazionale che lavorano senza sosta negli ospedali e ai governi che hanno preso ogni opportuna iniziativa per fronteggiare l'emergenza", ha sottolineato Donnet.

