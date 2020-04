Coronavirus, Dombrovskis: "Possibile fondo da 1.500 miliardi con garanzia degli Stati"

In un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt

La Commissione europea vuole sostenere l'economia colpita dal coronavirus e pensa anche alla creazione di un fondo per la ricostruzione da 1.500 miliardi di euro. E' quanto ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis in un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt. Secondo quanto ha riferito Dombrovskis, il fondo sarà finanziato con obbligazioni "sostenute da una garanzia degli Stati membri". I dettagli relativi a questo nuovo strumento, sottolinea il vicepresidente, non sono ancora stati definiti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata