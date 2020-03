Coronavirus, de Guindos: Bce pronta ad agire con strumenti adeguati

di lal

Milano, 2 mar. (LaPresse) - Contro i rischi sull'economia dell'eurozona per l'epidemia di coronavirus il consiglio direttivo della Bce "è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, a seconda dei casi, per garantire che l'inflazione si muova verso il suo obiettivo in modo sostenuto". Lo afferma il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, in un discorso a Londra. "Nelle ultime settimane - precisa de Guindos - il coronavirus ha aggiunto un nuovo livello di incertezza alle prospettive di crescita globale e dell'area dell'euro. L'epidemia ha il potenziale per influenzare l'economia dell'area dell'euro attraverso entrambi i canali lato domanda e offerta".

