Coronavirus, crollo immatricolazioni auto in Ue a marzo: -55,1%

di lrs

Milano, 17 apr. (LaPresse) - A marzo di quest'anno, il mercato delle auto in Ue ha registrato un drastico calo (-55,1%) delle immatricolazioni di nuovi veicoli a seguito dell'epidemia di Covid-19. È quanto emerge da Acea (Associazione costruttori automobilistici europei) secondo cui, con le misure di contenimento e blocco in atto nella maggior parte dei mercati verso la metà del mese, la stragrande maggioranza dei rivenditori europei è stata chiusa nella seconda metà di marzo. Di conseguenza, la domanda in tutta l'Unione è diminuita di oltre la metà del mese scorso, scendendo da 1.264.569 unità registrate nel marzo 2019 a 567.308 unità. Tutti i 27 mercati dell'Ue si sono contratti a marzo, ma l'Italia ha subito il colpo maggiore, con immatricolazioni dell'85,4% scese a 28.326 nuove auto (rispetto alle 194.302 unità di marzo 2019). Allo stesso modo, la domanda è crollata anche in Francia (-72,2%) e Spagna (-69,3%) il mese scorso. La Germania ha registrato un calo meno estremo rispetto agli altri mercati chiave, tuttavia le registrazioni sono diminuite del 37,7%. Da gennaio a marzo 2020, la domanda di nuove auto nell'Unione europea è diminuita del 25,6%, con l'impatto della crisi del coronavirus sulle cifre di marzo che hanno pesato pesantemente sul totale. Nel 2020 ciascuno dei principali mercati dell'Ue ha registrato perdite significative: Italia -35,5%, Francia -34,1%, Spagna -31% e Germania -20,3%.

