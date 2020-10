Coronavirus, crollo futures Dow Jones fino a -500 punti con Trump positivo

di lrs

Milano, 2 ott. (LaPresse/Finanza.com) - Immediata la reazione dei futures sugli indici azionari Usa dopo la notizia di Donald Trump e First Lady risultati positivi al test del coronavirus. I futures sul Dow Jones crollano di 381 punti, riducendo le perdite dopo essere capitolati fino a -500 punti. Giù anche i contratti sullo S&P 500 e sul Nasdaq 100. I tassi sui Treasuries a 10 anni sono scesi fino allo 0,661%. E' stato lo stesso Trump ad annunciare via Twitter di essere risultato positivo al test sul Covid-19 insieme alla First Lady, dopo aver precedentemente reso noto di aver iniziato la quarantena in attesa dei risultati. In precedenza, la notizia relativa alla sua stretta collaboratrice Hope Hicks, risultata positiva al Covid-19, aveva portato Trump ad annunciare di avere iniziato la quarantena. Hicks, 31 anni, è tra i principali collaboratori di Trump ed è nota per trascorrere molto tempo con lui.

