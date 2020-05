Coronavirus, Corte Costituzionale tedesca dà via libera a Qe Bce

di fct

Milano, 5 mag. (LaPresse) - Per la Corte Costituzionale tedesca il programma di acquisto titoli della Bce - il quantitative easing - è legale. "La Corte costituzionale federale non ha riscontrato una violazione del divieto di finanziamento monetario dei bilanci degli Stati membri", si legge nella decisione della Corte tedesca. "La decisione pubblicata oggi - si legge ancora - non riguarda alcuna misura di assistenza finanziaria adottata dall'Unione europea o dalla Bce nel contesto dell'attuale crisi del coronavirus".

