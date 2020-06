Coronavirus, Confindustria: Risposta Italia lenta e frammentata

Nuova bacchettata di Viale dell'Astronomia al Governo Conte. Il "punto critico della risposta italiana" all'impatto economico del Coronavirus "sono i tempi di adozione e implementazione delle misure". Così il Centro studi Confindustria in una nota sulle 'Consistenti risposte di bilancio dei paesi all'emergenza Covid-19', sottolineando che la risposta italiana è stata "lenta" e "frammentata". Per Confindustria "il ritardo è ampio rispetto agli altri paesi considerati e compromette l’efficacia delle misure adottate che, in una fase emergenziale come quella attuale, necessitano, invece, di una trasmissione immediata al sistema economico". Gli economisti di viale dell'Astronomia ricordano come il Governo italiano "ha adottato il primo provvedimento organico a carattere nazionale 23 giorni dopo aver registrato i primi 100 casi di Covid-19, mentre sono stati sufficienti 15 giorni negli Stati Uniti, 12 in Francia e 8 in Germania per la medesima reazione".

