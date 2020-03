Coronavirus, Confindustria: Pil -6% nel 2020 se fine emergenza maggio

di fct

Milano, 31 mar. (LaPresse) - Nel 2020 il Pil italiano segnerà in modo "inevitabile" un "netto calo", pari a -6%, secondo l'ipotesi che la fase acuta dell'emergenza coronavirus termini a maggio. E' quanto stima il Centro studi di Confindustria nel rapporto 'Le previsioni per l'Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio dell'economia?'. Si tratta, spiega Confindustrial di un crollo "superiore a quello del 2009 e del tutto inatteso a inizio anno".

