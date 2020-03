Coronavirus, Confindustria: Per ogni settimana blocco -0,75% Pil

di fct

Milano, 31 mar. (LaPresse) - "Ogni settimana in più di blocco normativo delle attività produttive, secondo i parametri attuali, potrebbe costare una percentuale ulteriore di prodotto interno lordo dell'ordine di almeno lo 0,75%". E' quanto stima il Centro studi di Confindustria nel rapporto 'Le previsioni per l'Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio dell'economia?'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata