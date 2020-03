Coronavirus, Confindustria: Momento per fare ciò che governi non riescono o vogliono

di fct

Milano, 4 mar. (LaPresse) - "Questa crisi può diventare l'occasione per fare quello che in situazioni ordinarie i governi non riescono - o non vogliono - fare". Così Confindustria a proposito dell'emergenza coronavirus nel documento 'Assi portanti di azione e reazione all'arretramento dell'economia'. "Se questa occasione non verrà colta - prosegue Confindustria -, si correrà il rischio che le traiettorie economiche e sociali dei Paesi Ue divergano in misura insostenibile". Questo "deve essere il momento dell'ambizione e del coraggio, per reagire, rilanciare e trasformare l'Italia e l'Europa in chiave moderna, mantenendo il primato di area più ricca del mondo, che garantisca benessere diffuso ai propri cittadini, li protegga dalle minacce esterne e continui ad assicurare una pace duratura", sottolinea Confindustria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata