Coronavirus, Confindustria: Impedire depressione prolungata

di fct

Milano, 31 mar. (LaPresse) - "L'azione di politica economica, immediata ed efficace, deve essere diretta in questa prima fase a preservare il tessuto produttivo del Paese, impedendo che la recessione profonda di questi mesi distrugga parte del potenziale e si traduca in una depressione prolungata, con un aumento drammatico della disoccupazione ed un crollo del benessere sociale". E' quanto dichiara il Centro studi di Confindustria nel rapporto 'Le previsioni per l'Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio dell'economia?'. "Non appena possibile - spiega Confindustria -, occorrerà poi mobilitare risorse rilevanti per un piano di ripresa economica e sociale. In entrambe le fasi, un'azione comune o almeno coordinata a livello europeo sarebbe ottimale". In assenza di questa possibilità, "la risposta della politica economica nazionale dovrà essere comunque tempestiva ed efficace", sottolinea Confindustria.

