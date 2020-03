Coronavirus, Confindustria: Europa chiamata a azioni straordinarie

di fct

Milano, 31 mar. (LaPresse) - "L'Europa è chiamata a compiere azioni straordinarie per preservare i cittadini europei da una crisi le cui conseguenze rischiano di essere estremamente pesanti e di incidere duraturamente sul nostro modello economico e sociale". E' quanto afferma il Centro studi di Confindustria nel rapporto 'Le previsioni per l'Italia. Quali condizioni per la tenuta ed il rilancio dell'economia?'.

