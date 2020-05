Coronavirus, Confcommercio: Solo 50%-60% mercati aperti, difficoltà logistiche

di fct

Milano, 19 mag. (LaPresse) - Le aperture dei mercati in Italia sono "a macchia di leopardo nel senso che sono state autorizzate ma le difficoltà di carattere organizzativo e logistico legate alla necessità di ridefinire i layout mercatali in conseguenza dell'applicazione delle misure di sicurezza stanno creando notevoli difficoltà". E' quanto rileva Fiva-Confcommercio, sottolineando che complessivamente la percentuale dei mercati riaperti con tutte le merceologie si aggira intorno al 50%-60% del totale. A Roma, ricorda Confcommercio, tutti aperti i mercati coperti e su area attrezzata. I mercati periodici, diversamente dal resto della regione, sono ancora chiusi come in Piemonte, Sicilia e in parte della Lombardia, compresa Milano. In Campania resta consentita soltanto l'attività di vendita dei prodotti alimentari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata