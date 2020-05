Coronavirus, Confcommercio: Oltre 90% negozi abbigliamento ha riaperto

di fct

Milano, 19 mag. (LaPresse) - Oltre il 90% del fashion retail ha riaperto in sicurezza. Tra i prodotti più richiesti: intimo, pantaloni e camicie, scarpe e accessori. E' quanto riferisce FedermodaItalia-Confcommercio. "Per gli operatori, è stato un po' come il primo giorno di scuola. Per i clienti, è stato come tornare al piacere di gratificarsi con un acquisto di moda. La partenza per certi aspetti è stata incoraggiante ed ha evidenziato come sia forte il desiderio di ritorno alla normalità con il piacere di effettuare un primo acquisto", spiega Confcommercio.

