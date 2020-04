Coronavirus, Confcommercio: A marzo consumi crollano del 31,7%

di fct

Milano, 14 apr. (LaPresse) - A marzo i consumi subiranno un calo del 31,7%, che determinerà una riduzione nel primo trimestre pari al 10,4%. E' quanto stima Confcommercio nel primo consuntivo dei crolli dei consumi a marzo per effetto del coronavirus. Secondo Confcommercio "siamo in presenza di dinamiche inedite sotto il profilo statistico-contabile, che esibiscono tassi di variazione negativi in doppia cifra non presenti nella memoria storica di qualunque analista. Purtroppo sono profili declinanti molto prossimi alla realtà: i dati 'veri' sull'accoglienza turistica (-95% degli stranieri a partire dall'ultima settimana di marzo), sulle immatricolazioni di auto (-82% nei confronti dei privati), sulle vendite di abbigliamento e calzature (attualmente -100% per la maggior parte delle aziende, precisamente quelle non attive su piattaforme virtuali), per i bar e la ristorazione (-68% considerando anche le coraggiose attività di delivery presso il domicilio dei consumatori), appaiono di sconcertante evidenza. Giusto per fare alcuni esempi".

