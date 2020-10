Coronavirus, con tessuto in grafene di azienda svizzero-italiana -99% carica virale

di scp

Torino, 28 ott. (LaPresse) - Con il grafene i tessuti possono essere anti Covid. Technow, azienda svizzera con cuore italiano specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative in campo tessile, ha ottenuto la certificazione antivirale con particolare focus sul Covid-19 (SARS - CoV2). Il tessuto, sviluppato grazie all'estrusione del grafene applicato direttamente nella fase di produzione del filo, dimostra l'azione antivirale di questo materiale: elimina il virus depositato sul tessuto e garantisce protezione, riducendone fortemente le possibilità di trasmissione. Il test sul materiale, attuato nel rispetto della normativa di certificazione ISO 18184:2019, ha previsto l'inoculazione del virus, in questo caso il Covid-19, e il controllo della sua sopravvivenza a due ore di distanza. Il risultato, sottolinea Francesco Lazzati, tra i fondatori di Technow e terza generazione di una famiglia di imprenditori italiani impegnati da oltre 60 anni in campo tessile, "è stato sorprendente: il tessuto ha superato il test registrando una riduzione della carica virale del 98,83%. È possibile pertanto affermare che il grafene applicato nella percentuale minima del 2% conferisce al tessuto proprietà antivirali intrinseche".

