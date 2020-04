Coronavirus, con #ItaliaRiparte al via desk online per ripartenza aziende

Torino, 22 apr. (AWE/LaPresse) - Il progetto di un pool di partner finanziari, legali e di supporto manageriale per attivare un desk online a disposizione delle imprese italiane di fronte alla crisi del coronavirus. E' questa l' iniziativa '#ItaliaRiparte' di Generalfinance, Legalmondo e ANDAF, alla quale hanno aderito Banca Progetto, Villani & Partners, Studio legale Macchi di Cellere Gangemi e STM Studio Temporary Manager che hanno operato per rendere disponibile un desk online per dare un riscontro immediato alle esigenze delle aziende legate alla ripartenza dopo l'emergenza Covid-19. Il Progetto '#ItaliaRiparte' è stato presentato nei webinar gratuiti mercoledì 22 aprile. Prossima presentazione il 29 aprile alle ore 17.00.

L'accesso al desk online è gratuito e può avvenire attraverso italiariparte.info oppure scrivendo a deskonline@legalmondo.com

"Il desk online - spiegano i promotori - consente di ottenere un riscontro tempestivo e qualificato a richieste legate ad esigenze legali (consulenza sui contratti e sulla supply chain internazionale, sulla gestione del personale e sulla crisi d'impresa), finanziarie(anticipo del circolante tramite Factoring, operazioni di finanziamento a medio termine, finanziamenti agevolati per riattivare i processi di internazionalizzazione, contributi a fondo perduto per imprese che investono in innovazione, competitività eindustry 4.0) e di supporto manageriale (riorganizzazione operations e supply chain, redazione piani industriali e finanziari di turn around, M&A e operazioni straordinarie)".

Generalfinance, fondata nel 1982, è un intermediario finanziario vigilato specializzato nel factoring. Operativa presso le due sedi di Milano e Biella, la società è leader nel segmento del finanziamento alle Pmi distressed.

Legalmondo è una piattaforma di servizi legali internazionali con un team di 130 avvocati indipendenti, specializzata nell'assistenza alle imprese in 47 paesi del mondo.

Andaf, Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, nasce nel 1968 con l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e informazioni tra i responsabili delle funzioni Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione, Pianificazione e Internal Auditing delle aziende italiane, e di promuovere e mantenere lo spirito di collaborazione e solidarietà tra i propri membri.

Banca Progetto S.p.A opera nel mercato del credito alle famiglie e alle imprese anche attraverso il canale digitale. E' specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane.

Villani & Partners è una società di consulenza accreditata come CRTT Regione Lombardia e fornitore Innoveneto con sede a Pavia e Treviso che opera nel campo della finanza agevolata a supporto di progetti di sviluppo produttivo, formazione, innovazione e internazionalizzazione d'impresa.

Macchi di Cellere Gangemi è uno studio legale indipendente specializzato nell'assistenza alle imprese, in Italia e all'estero.

Studio Temporary Manager è una primari società italiana nei servizi di Temporary Management, con sede a Verona e uffici commerciali a Milano e Roma: si occupa di progetti aziendali di turnaround, sviluppo e rilancio aziendale.

