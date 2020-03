Coronavirus, chiesto a Bie rinvio di un anno Expo 2020 Dubai

di fct

Milano, 30 mar. (LaPresse) - È stato chiesto al Bureau International des Expositions (Bie) di esplorare l'ipotesi di rinviare di 12 mesi l'apertura dell'esposizione universale. Questa la decisione presa oggi, spiega una nota, in una teleconferenza alla quale hanno preso parte i 32 membri dello Steering Committee di Expo 2020 - tra i quali il Commissario per la partecipazione italiana Paolo Glisenti - il segretario generale del Bie, e gli organizzatori di Expo 2020. Alla riunione ha partecipato Reem Al-Hashimy, Ministro di Stato per la Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi Uniti e direttore generale per Expo Dubai 2020.

